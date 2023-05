Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte/Bad Essen: Polizei ermittelte Fahrraddieb

Bohmte (ots)

Akribische Ermittlungsarbeit hatte zur Folge, dass Polizisten aus Bohmte am vergangenen Freitag einen Fahrraddieb überführten. Noch diese Woche wird am Osnabrücker Amtsgericht über die strafrechtlichen Konsequenzen des 22-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland verhandelt.

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, erreichte die Beamten aus Bad Essen der Anruf eines 58-jährigen Fahrradeigentümers. Dieser teilte mit, dass sein Pedelec am Vormittag von dem Betriebsgelände seines Arbeitgebers gestohlen wurde. Eine Funkstreife machte sich auf den Weg zum Tatort in die "Mindener Straße", nahm den Sachverhalt auf und kümmerte sich gemeinsam mit einem Mitarbeiter um die Sicherung von vorhandenem Videomaterial. Am Freitagmorgen suchten Ermittler erneut die Anschrift des Unternehmens auf, um die Aufzeichnungen abzuholen. Bei einer ersten Durchsicht fiel den erfahrenen Polizisten ein verdächtiges Fahrzeug auf, welches möglicherweise tatbeteiligt gewesen sein könnte. Zudem war der Täter auf dem Video zu erkennen. Im Anschluss daran überprüften die Ermittler eine amtsbekannte Anschrift im Nahbereich und wurden dabei auf den besagten Wagen aufmerksam. Nach Rücksprache mit der Osnabrücker Staatsanwaltschaft wurde sodann ein Antrag auf Durchsuchung des Objektes erwirkt. Im dem Gebäude lief der Beschuldigte den Polizisten dann in die Arme, aufgrund der gesicherten Aufnahmen konnte eine Übereinstimmung zweifelsfrei bestätigt werden. Der Beschuldigte ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde daraufhin festgenommen. Einen Tag später tauchte auch das gestohlene Pedelec wieder auf, es meldete sich bei der Polizei in Bad Essen ein Bewohner der besagten Adresse und teilte mit, dass das Zweirad an einem Gebüsch an der B65 abgestellt wurde. Daraufhin machten sich Polizisten auf den Weg und stellten das Pedelec sicher. Eine Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht ist für diese Woche geplant. Der 22-jährige Beschuldigte muss sich nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigem Diebstahls verantworten.

