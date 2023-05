Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Alkoholisiert und ohne Führerschein Streifenwagen gerammt - 24-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Melle (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 21:00 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt, nachdem der Fahrer eines roten Peugeots die Anhaltesignale der Polizei missachtete. Die Polizisten forderten den Fahrzeugführer an der "Nachtigallenstraße" zum Anhalten auf. Anstatt dieser Aufforderung nachzukommen, trat der Peugeot-Fahrer auf das Gaspedal und flüchtete vor dem Streifenwagen. Die Verfolgungsjagd erstreckte sich über den südlichen Bereich von Melle. Im Rahmen dessen wurden weitere Streifenwagen zur Unterstützung hinzugezogen. An der Straße "An der Europastraße" konnte ein Streifenwagen zu dem flüchtigen Peugeot aufschließen. Als der 49-jährige Polizeibeamte bei geradem Streckenverlauf zum Überholvorgang ansetzte, zog der Fahrer des Peugeot nach links auf die Gegenfahrbahn, sodass es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Eine 22-jährige Polizeibeamtin (Beifahrerin) wurde dabei leicht verletzt und war nicht mehr dienstfähig. Am Streifenwagen entstand erheblicher Sachschaden. Dieser war zudem nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des roten Kleinwagens setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort und hielt jedoch schließlich in der "Violenstraße" an. Bei der darauffolgenden Kontrolle konnten die Polizeibeamten feststellen, dass der 24-jährige Fahrzeugführer über keine Fahrerlaubnis verfügte und unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Für den jungen Mann aus Melle folgte daraufhin eine Blutentnahme und eine Übernachtung in der Gewahrsamszelle. Gegen den 24-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren (unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallfucht, fahrlässige Körperverletzung, Fahren ohne Fahrerlaubnis) eingeleitet.

