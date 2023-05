Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach gefährlicher Körperverletzung an der "Johannisfreiheit"

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag griffen Unbekannte zwei 28-jährige Männer an, als diese gegen 00:40 Uhr die Straße "Johannisfreiheit" fußläufig überquerten. Die Angreifer fuhren zuvor aus der "Detmarstraße" kommend in Richtung "Johannisstraße" mit zwei Fahrzeugen provokant auf die beiden Fußgänger zu. Bei den Autos soll es sich um einen silbernen Audi A6 (Baujahr ca. 2005) und um einen schwarzen BMW oder Audi Coupé handeln. Als Reaktion auf die aggressive Fahrweise der Fahrzeugführer, äußerte eines der Opfer durch Gestikulieren und Rufe seinen Unmut darüber. Die beiden Autos hielten daraufhin an. Aus dem silbernen Audi stiegen schließlich zwei Männer aus, die sich zu dem besagten Opfer begaben und dieses unmittelbar mit Faustschlägen und Tritten angriffen. Die Männer ließen dann von dem 28-Jährigen ab und begaben sich wieder in ihr Fahrzeug. Das Opfer versuchte daraufhin ein Foto von dem Kennzeichen des Audis zu fertigen. Dies bemerkten wiederum die männlichen Fahrzeuginsassen des schwarzen Coupés, die den 28-Jährigen deshalb erneut körperlich angriffen. Als der gleichaltrige Freund des Opfers die Situation schlichten wollte, wurde dieser ebenfalls geschlagen und getreten. Die beiden 28-Jährigen (whft. 1xOsnabrück, 1xLingen) wurden dabei leicht verletzt. Anschließend entfernten sich beide Fahrzeuge in Richtung "Petersburger Wall".

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

- ca. 4-5 männliche Personen - 25-35 Jahre alt - Korpulente Statur - Südländisches Erscheinungsbild

Die Täter sollen außerdem in Begleitung von zwei Frauen gewesen sein.

Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter 0541/327-2115 entgegen.

