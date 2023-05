Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht an der "Schützenstraße"

Osnabrück (ots)

Am Mittwochmorgen befuhr ein 51-jähriger Wallenhorster gegen 08:15 Uhr mit seinem VW Caddy die "Schützenstraße" in Richtung "Wesereschstraße". In Höhe der Einfahrt eines Supermarktes unweit zur "Tannenburgstraße" bog plötzlich ein schwarzer Mercedes von dem Supermarktparkplatz auf die "Schützenstraße" ein und kollidierte dabei mit dem VW Caddy. Der Fahrer des Mercedes flüchtete anschließend von der Unfallstelle in Richtung "Tannenburgstraße". Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um eine schwarze, ca. 20 Jahre alte E-Klasse (Kombi) handeln. Außerdem soll am Fahrzeugheck kein Kennzeichen vorhanden gewesen sein. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2515 oder -2215.

