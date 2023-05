Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Neuenkirchen: Einbruch bei Dachdeckerfirma - Polizei sucht Zeugen

Melle (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangten Unbekannte gegen 01:15 Uhr auf das Firmengelände eines Dachdeckerbetriebes an der "Nordlandstraße". Die Täter verschafften sich dort gewaltsam Zutritt in eine Lagerhalle. Nachdem ein Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Eindringlinge ohne Diebesgut. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Melle unter 05422/92260.

