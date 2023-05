Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Alkoholisierte Radfahrerin verletzte sich schwer

Osnabrück (ots)

Zu einer verunfallten Frau wurden Rettungsdienst und Polizei am Freitag gegen 01:10 Uhr auf die Riemsloher Straße alarmiert, eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin hatte die Verletzte entdeckt und den Notruf gewählt. Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge befuhr die 24-jährige Frau aus Melle die Riemslohner Straße von Riemsloh in Richtung Melle-Mitte. In einer Linkskurve geriet die Fahrradfahrerin zu weit nach rechts auf dem Fahrradweg und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Die Frau zog sich schwere Knieverletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille, der Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung.

