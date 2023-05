Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Nach Buttersäure-Angriff auf Bürogebäude - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag, gegen 12 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einer ABC-Erkundung in die Straße "Hasetorwall" alarmiert. Der Mitarbeiter einer Immobilienfirma an der Ecke zur "Stüvestraße" hatte zuvor einen verdächtigen Gegenstand vor der Eingangstür des Bürogebäudes festgestellt, von dem ein starker Gestank ausging. Bereits seit mehreren Tagen fiel zahlreichen Beschäftigten des Unternehmens der starke Fäulnisgeruch im Innern des Komplexes auf. Der Ursprung des Geruchs war seither unbekannt. Nach einer Untersuchung der Substanz konnte festgestellt werden, dass es sich dabei um Buttersäure handelt. Erste Ermittlungen ergaben, dass die nach Erbrochenem stinkende Substanz bereits vor einer Woche an die Hausfassade des Gebäudes geschüttet wurde. Der Tatzeitraum kann zwischen dem Abend des 04.05 (20 Uhr) und dem Morgen des 05.05 (8 Uhr) eingegrenzt werden. Durch den Buttersäure-Angriff ist niemand verletzt worden, eine Gefahr für Passanten bestand nicht. Das Gefäß mit der Substanz wurde von der Spurensicherung sichergestellt. Der Staatsschutz der Osnabrücker Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich unter 0541/327-2115 oder -3403 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell