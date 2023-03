LPI-GTH: Zwei Frauen unter Drogen im Straßenverkehr unterwegs

Eisenach (Wartburgkreis) (ots) - Unbekannte versuchten in der Zeit vom Freitag zum Samstag vergeblich in ein Fahrradgeschäft in der Schmelzerstraße einzubrechen. Der oder die unbekannten Täter verursachten einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen versuchtem besonders schwerem Diebstahl wurde eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Informationen zur Tat geben können. Hinweise ...

