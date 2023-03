Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellerfenster aufgebrochen - Zeugengesuch

Bösleben-Wüllersleben (ots)

Unbekannte Täter brachen ein Kellerfenster am Mehrfamilienhaus in der Stadtilmer Straße auf. Die Tat ereignete sich bereits in der Nacht von Freitag zu Samstag. Das Kellerfenster wurde dabei beschädigt. Aus dem Keller wurde allerdings nichts entwendet. Dennoch sucht die Polizei Zeugen welche Hinweise zur Tat oder Tatgeschehen geben können. Die Informationen werden telefonisch, unter Nennung der Bezugsnummer 0072608/2023, entgegen genommen.(rk)

