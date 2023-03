Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Gartenhütte - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, brachen unbekannte Täter in der Zeit vom 09.03.2023 bis zum 18.03.2023 in eine Gartenhütte in der Kleingartenanlage Oberpörlitzer Straße ein. Hierbei entwendeten die Täter zahlreiche Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von ca. 340 Euro. Die Polizei sucht Zeugen welche Hinweise zu Tätern oder Tatgeschehen machen können. Die Informationen werden telefonisch (03677/601124), unter Nennung der Bezugsnummer 0072597/2023, entgegen genommen.(rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell