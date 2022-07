Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Von der Sonne geblendet

Ein vorausfahrendes Fahrzeug übersah ein 27-Jähriger am Montag in Mittelbiberach.

Gegen 6.30 Uhr verlangsamte ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer seine Fahrt in der Biberacher Straße. Er wollte an einem am Fahrbahnrand stehenden Kleinlaster vorbeifahren. Wohl wegen der tief stehenden Sonne übersah der 27-jährige Seat-Fahrer den Mercedes. Er fuhr dem Mercedes in das Heck. Den schob es auf den Kleinlaster. Bei dem Unfall gab es keine Verletzten. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf etwa 11.000 Euro.

"Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer.

