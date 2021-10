Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Blitzer abgeklebt

Ludwigshafen (ots)

Zwei Jugendliche versuchten am Sonntag (10.10.2021) einen Blitzer im Brüsseler Ring abzukleben. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 20.30 Uhr, wie zwei männliche Jugendliche versuchten einen Blitzer im Kamerabereich abzukleben. Die Auslösung des Blitzers wurde dadurch beeinträchtigt. Anschließend flüchteten die Jugendlichen. Ein 17-Jähriger wurde in der Nähe von der Polizei gestellt und im Anschluss an die Erziehungsberechtigten überstellt. Dem zweiten Jugendlichen gelangte die Flucht und wird derzeit noch ermittelt.

