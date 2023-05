Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Zeugen gesucht nach Einbruch beim Bauhof

Quakenbrück (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend (18:15 Uhr) bis Freitagmorgen (05:45 Uhr) gelangten Unbekannte auf das Bauhofgelände an dem "Forstgartenweg" und verschafften sich von dort unerlaubt Zutritt in sämtliche Gebäudeteile. Zudem wurde ein Metalltor am Betriebsgelände gewaltsam geöffnet, um die Zufahrt mit einem Fahrzeug zu ermöglichen. Die Täter entwendeten anschließend eine Vielzahl von Handmaschinen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich insgesamt auf eine fünfstellige Summe. Die Polizei Bersenbrück bittet darum, dass sich Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, unter 05439/9690 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell