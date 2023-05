Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Verdacht der Trunkenheitsfahrt und Unfallflucht

Belm (ots)

Ein automatischer Notruf (eCall) alarmierte Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Donnerstag um 22:41 Uhr in die Straße Up de Heede. Vor Ort trafen die Rettungskräfte auf einen weißen BMW 630d xDrive, der offensichtlich in mehrere geparkte Pkw gefahren war. Als Fahrzeugführerin gab sich eine 41-jährige Belmerin zu erkennen. Während ihrer Befragung machte die Frau den Beamten gegenüber sehr widersprüchliche Angaben, sie erweckte einen unglaubwürdigen Eindruck. Ein aufmerksamer Anwohner meldete sich bei den Ermittlern und schilderte, dass sich unmittelbar nach dem Unfall ein Mann von dem BMW entfernt habe. Der jugendliche Zeuge konnte den Flüchtigen beschreiben. An der Wohnanschrift des Fahrzeughalters konnten Polizeibeamte einen Mann beobachten, auf den die Beschreibung zutraf. Auf Klingeln und Klopfen wurde den Beamten nicht geöffnet. Nachdem eine Zwangsöffnung angedroht worden war, öffnete der Verdächtige doch noch die Tür. Der 41-jährige Belmer war offensichtlich alkoholisiert und machte bei seiner Befragung widersprüchliche Angaben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden dem 41-Jährigen mehrere Blutproben entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zudem wurden der BMW und die Oberbekleidung des Mannes als Beweismittel beschlagnahmt. Bei dem Unfall wurden insgesamt fünf Pkw beschädigt, die entstandenen Sachschäden werden auf mindestens 40.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell