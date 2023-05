Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Schwarzer Kleinwagen flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Melle (ots)

Am Donnerstagmittag befuhr eine 28-Jährige gegen 11:55 Uhr mit einem weißen Renault die Straße "Herrenteich" in Richtung stadteinwärts, als plötzlich ein schwarzer Kleinwagen (ggf. Peugeot) die Vorfahrt der 28-Jährigen missachtete. Der Kleinwagen bog dabei von der "Kleinen Masch" nach links auf den "Herrenteich" ein. Um einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu verhindern, wich die 28-Jährige mit dem Renault nach rechts aus und kollidierte dort jedoch mit einem am Straßenrand geparkten Ford. An beiden Fahrzeugen entstand dadurch Sachschaden. Der Renault war außerdem nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer des schwarzen Kleinwagens setzte seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise zum Unfallverursacher oder dem flüchtigen PKW nimmt die Polizei Melle unter 05422/92260 entgegen.

