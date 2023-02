Polizei Korbach

POL-KB: Landkreis Waldeck-Frankenberg - Vermehrt Taschendiebstähle in Discountern und Supermärkten, Polizei warnt und gibt Tipps

Korbach (ots)

In den letzten Wochen kam es zu mehreren Diebstählen in Supermärkten, bei denen überwiegend älteren Frauen die Geldbörsen aus ihren Handtaschen gestohlen wurden. Alleine in den letzten vier Tagen erstatteten sieben Diebstahlsopfer Anzeige bei den Polizeistationen im Landkreis. Die Ermittler erbitten Zeugenhinweise. Außerdem möchte die Polizei vor Taschendieben in Geschäften warnen. Die Handtasche gehört nicht in den Einkaufswagen! Die Polizei gibt weitere Tipps, wie man sich schützen kann.

Am Freitag (24. Februar) wurde einer 64-jährigen Frau ihre Geldbörse aus ihrem Rucksack gestohlen, als sie gegen 15.30 Uhr zum Einkaufen bei einem Discounter in der Siegener Straße in Frankenberg war. Vermutlich rempelte ein Täter sie an, während eine zweiter Täter die Geldbörse entwendete.

Am gleichen Tag war eine 71-jährige Frau bei einem Discounter in der Wildunger Straße in Waldeck-Sachsenhausen Opfer von Taschendieben geworden. Unbekannte hatten ihr Portemonnaie aus ihrer Jackentasche gestohlen, die Frau hatte den Diebstahl an der Kasse bemerkt.

Ebenfalls am Freitag traf es eine 67-jährige Frau bei einem Discounter im Südring in Korbach. Als sie dort zwischen 14.00 und 15.00 Uhr einkaufte, sprach sie ein Unbekannter an, um sie abzulenken. Wahrscheinlich als sie ihre Lesebrille aus ihrer Handtasche holte, entwendete ein zweiter Täter ihr Portemonnaie. Der Täter, der sie ansprach, soll etwa 180 bis 185 cm groß und etwa 35 Jahre alt gewesen sein, er habe ein südeuropäisches Aussehen gehabt.

Im selben Geschäft traf es eine 73-Jährige am Samstag (25. Februar). Beim Verlassen gegen 17.00 Uhr, bemerkte sie zwar, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche leicht geöffnet war, sie dachte sich aber zunächst nichts dabei. Erst am Sonntag stellte sie fest, dass ihre Geldbörse fehlte.

Am Samstag kam es zu weiteren Diebstählen von Geldbörsen in Supermärkten oder Discountern in Burgwald-Bottendorf und in Allendorf-Battenfeld.

Auch am heutigen Montag kam es zu einem ähnlichen Diebstahl. Opfer war diesmal eine 83-Jährige, die gegen 12.00 Uhr bei einem Discounter in der Bad Wildunger Bahnhofstraße einkaufte. Sie hatte ihre Geldbörse hinter ihrem Einkaufskorb in den im Einkaufswagen gelegt.

In allen Fällen befanden sich geringe Mengen Bargeld, Ausweispapiere und auch Kreditkarten in den Geldbörsen. Teilweise versuchten die Täter auch mit gestohlenen EC-Karten Geld abzuheben, was in einem Fall auch gelang.

Hinweise bitte an die Polizeistationen Frankenberg, Tel. 06451-72030, Korbach Tel.-Nr. 05631/9710 oder Bad Wildungen 05621/70900.

Um sich vor Taschendieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Die Handtasche gehört nicht unbeaufsichtigt in den Einkaufswagen.

Vorsicht im Supermarkt, wenn Fremde nach einer bestimmten Ware fragen. Es könnte sein, dass aus Ihrer Tasche oder Kleidung etwas gestohlen wird.

Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich.

Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Halten Sie Ihre Handtasche stets geschlossen und lassen diese nie unbeaufsichtigt.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Bewahren Sie EC- oder Kreditkarten immer getrennt vom Code / PIN auf.

Melden Sie den Diebstahl sofort der Polizei über den Notruf 110.

Zahlungskarte verloren oder gestohlen? Dann sperren Sie diese am besten sofort unter der zentralen Notruf-Nummer 116 116.

Weitere Tipps im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell