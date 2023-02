Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen - Einbrecher in Wohnhaus

Korbach (ots)

In der Zeit von Donnerstagmorgen (23. Februar) bis Freitagmorgen (24. Februar) brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Eilhäuser Straße in Bad Arolsen ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbruch wurde am Freitagmorgen gegen 05.45 Uhr festgestellt. Die Täter hatten im Erdgeschoss ein Fenster aufgehebelt und konnten so in das Wohnhaus einsteigen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und öffneten Schränke und Schubladen. Aus der Küche entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld. Anschließend hebelten sie im Obergeschoss eine Wohnungstür auf und durchsuchten auch diese Wohnung. Hier konnten sie allerdings keine Beute machen. Die Täter flüchteten unerkannt. Den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf 1.300 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

