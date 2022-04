Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Stadthalle

Büren (ots)

(mb) Am vergangenen Wochenende ist in die Stadthalle an der Fürstenberger Straße eingebrochen worden.

Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Sonntag, 14.00 Uhr. Der oder die Täter schlugen an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster ein und gelangten in das Gebäude. Sie entwendeten mehrere Feuerlöscher und zwei hochwertige Mischpulte.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell