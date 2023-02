Polizei Korbach

POL-KB: Hatzfeld - Brand auf Terrasse eines Wohnhauses schnell abgelöscht

Korbach (ots)

Am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr kam es zu einem Brand im Terrassenbereich eines Wohnhauses in der Schulstraße in Hatzfeld. Personen wurden nicht verletzt, den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 20.000 Euro.

Eine Bewohnerin hatte den Brand bemerkt und sofort mit den Löscharbeiten begonnen. Die Feuerwehr Hatzfeld konnte schließlich den Brand endgültig ablöschen und damit ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern.

Als die Streife der Polizei Frankenberg am Brandort eintraf, war das Feuer bereits abgelöscht. Die Brandursache steht noch nicht fest, nach den ersten Ermittlungen am Brandort könnte aber ein technischer Defekt den Brand ausgelöst haben. Weitere Ermittlungen zur Brandursache werden noch geführt.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

