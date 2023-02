Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Einbruch in Getränkemarkt fest

Korbach (ots)

In der Nacht von Montag (13. Februar) auf Dienstag (14. Februar) kam es zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Bad Wildunger Itzelstraße. Aufgrund der Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen gelang es der Polizei, unmittelbar nach der Tat einen Verdächtigen festzunehmen.

Gegen 01.00 Uhr meldete sich ein Zeuge telefonisch bei der Polizeistation Bad Wildungen. Er schilderte, dass er gerade einen Mann beobachte, der eine Scheibe eines Getränkemarktes in der Itzelstraße eingeschlagen habe. Von dem mutmaßlichen Täter konnte er eine Personenbeschreibung abgeben.

Wenige Minuten danach trafen zwei Streifenwagen der Bad Wildunger Polizei am Tatort ein, sie konnten gerade noch sehen, wie ein unbekannter Tatverdächtiger flüchtete. Die Polizisten nahmen zu Fuß und mit einem Streifenwagen die Verfolgung auf. Der Tatverdächtige flüchtete in Richtung Bahnhofstraße und von dort weiter zur Fußgängerunterführung in Richtung Rörigstraße. Die Flucht endete im Königsquellenweg, wo der Tatverdächtige entkräftet aufgeben musste und durch die Polizeibeamten widerstandslos festgenommen werden konnte.

Anschließend zeigte er sich kooperativ. Er gab zu, dass er in den Getränkemarkt eingebrochen war und mehrere Flaschen alkoholischer Getränke gestohlen hatte. Diese hatte er jedoch auf der Flucht verloren, dabei waren die Flaschen teilweise zerbrochen. Der Großteil des Diebesgutes konnte jedoch unbeschädigt auf dem Fluchtweg des Tatverdächtigen sichergestellt werden. Bei ihm wurde noch eine geringe Menge Cannabis aufgefunden.

Am Tatort stellten die Polizeibeamten fest, dass der Tatverdächtige ein Loch in eine Scheibe des Getränkemarktes geschlagen hatte und dadurch einsteigen konnte.

Nachdem der in Bad Wildungen wohnende Tatverdächtige identifiziert werden konnte und die weiteren polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurde der 23-Jährige aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Er wird sich aber demnächst wegen schweren Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell