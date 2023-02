POL-KB: Twistetal-Gembeck - Schuppen mit Hühnerstall und Unterstand abgebrannt

Korbach (ots) - In der Zeit von Samstag bis Montag brach ein Unbekannter in einen Bäckerladen in der Rathausstraße in Bad Arolsen ein. Der Täter öffnete gewaltsam eine Tür zu dem Geschäft und konnte so einsteigen. Im Laden brach er einen kleinen Tresor auf und entwendete daraus mehrere hundert Euro Bargeld. Der Täter hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach ...

