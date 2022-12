POL-PPRP: Raub

Ludwigshafen - Mundenheim (ots) - Am Sonntagmorgen, 25.12.2022, zwischen 09:25 Uhr und 09:40 Uhr kam es in der Kalmitstraße zu einem Einbruchsdiebstahl an einem gelben Audi A6. Ein bislang Unbekannter schlug eine Seitenscheibe ein, um sich so Zugriff zum Innenraum des Fahrzeuges zu verschaffen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der ...

