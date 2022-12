Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Raub in einer Bar

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Morgen des 25.12.2022 gegen 05:50 Uhr befand sich ein 34-Jähriger in einer Bar in der Bahnhofstraße. Daraufhin betrat ein bislang Unbekannter die Lokalität und fragte ob jemand Geld wechseln könne. Der 34-Jährige holte daraufhin ca. 450EUR Bargeld aus seiner Jackentasche, welches ihm durch den Unbekannten aus der Hand gerissen wurde. Als der 34-Jährige diesen zur Rede stellen wollte, zog dieser ein Messer und sagte: "Soll ich dir Probleme machen?" in Richtung des 34-Jährigen. Dieser zog sich daraufhin in die Bar zurück. Der flüchtige Unbekannte ist ca. 20-30 Jahre alt und 170cm groß. Er hat dunkle Haare und trug eine weiß, blau, schwarz karierte Jacke. Gegen den Unbekannten wird durch die Kriminalpolizei wegen Raubes ermittelt. Wer kann Angaben zum Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

