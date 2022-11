Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221103-2: Mutmaßliche Kupferdiebe festgenommen - Zeuge gab entscheidende Hinweise

Frechen (ots)

Ein Zeuge (57) hat am Mittwochmorgen (2. November) in Frechen zwei auffällige Männer (43, 46) beobachtet die Kupferkabel in einem Fahrradanhänger transportierten und umgehend die Polizei alarmiert. Polizisten trafen kurze Zeit später auf die beiden Verdächtigen und nahmen sie vorläufig fest.

Gegen 6 Uhr habe der 57-Jährige zwei dunkel gekleidete Männer mit ihren Fahrrädern in der Wiesenstraße bemerkt. Polizisten stoppten die Männer im Bereich der Uesdorfer Straße und kontrollierten sie. Neben Kabeln führten der 43-Jährige und der 46-Jährige auch einen Bolzenschneider, Hausanschlusssicherungen und einen Sicherungskasten mit sich. Bei einem der nunmehr Beschuldigen fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel. Sie stellten die aufgefundenen Gegenstände, die Drogen sowie die Mobiltelefone der Männer sicher.

Zwecks zweifelsfreier Identitätsfeststellung nahmen die Uniformierten die mutmaßlichen Diebe mit zu einer Polizeiwache und brachten sie anschließend in ein Polizeigewahrsam. Die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Männer müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. (hw)

