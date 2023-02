POL-KB: Bad Wildungen-Frebershausen - Brand in Wohnhaus, keine Verletzten, Brandursache noch unklar

Korbach (ots) - In der Nacht von Montag (13. Februar) auf Dienstag 14. Februar)entwendeten Unbekannte zwei abgeschlossene Autos in Bad Wildungen-Odershausen und Burgwald-Bottendorf. In Odershausen hatte es die unbekannten Diebe auf einen weißen Audi Q 5 abgesehen, der auf dem Hof vor einem Haus im Köppelweg stand. Das Auto hat einen Wert von etwa 40.000 Euro. Am Dienstagmorgen gegen 04.30 Uhr hatte der Besitzer bemerkt, ...

