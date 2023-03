PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Schadensträchtiger Einbruch in Bad Sodener Handyshop +++ Polizist nach Familienstreit in Hochheim leichtverletzt +++ Mehrere berauschte Autofahrer bei Verkehrskontrollen in Diedenbergen und Schwalbach

Hofheim (ots)

1. Schadensträchtiger Einbruch in Handyshop, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Donnerstag, 09.03.2023, 00:41 Uhr

(jn)Um 00:41 Uhr meldeten sich Anwohner beziehungsweise Zeugen aus Bad Soden, da sie soeben einen Einbruch in ein Geschäft in der Königsteiner Straße in Bad Soden gehört hatten. Demnach schlugen drei Täter mit einem Werkzeug ein Loch in die Glastür an der Vorderseite des Gebäudes, drangen in den Handyshop ein und flüchteten kurz darauf mit einer noch unbekannten Anzahl Mobiltelefone. Neben dem Beuteschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, entstand auch ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Nach der Tat soll das Trio in Richtung des nahegelegenen "Rewe-Marktes" weggerannt sein. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Polizisten blieb ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und bittet um weitere Hinweise, die unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen werden.

2. Polizist nach Familienstreit verletzt, Hochheim am Main, Neudorfgasse, Donnerstag, 09.03.2023, gg. 01:30 Uhr

(jn)In der vergangenen Nacht ereignete sich in Hochheim ein Familienstreit, zu dem die Polizei hinzugerufen wurde. Im Rahmen des Polizeieinsatzes wurde ein Polizist leicht verletzt. Um kurz nach 01:30 Uhr war die Polizei von einer Familie in der Neudorfgasse in Hochheim verständigt worden, da die Tochter augenscheinlich von Alkohol oder Drogen berauscht aggressiv geworden sei. Dabei habe sie bereits Sachen zerstört und auch der Vater sei leicht verletzt worden. Am Einsatzort trafen die Polizisten in der Wohnung auf die junge Frau, die sich nun auch gegenüber den eingesetzten Beamten aggressiv zeigte, diese beleidigte und auch körperlich anging. Daraufhin wurden der Frau Handfesseln angelegt und sie musste mit zur Dienststelle. Am nächsten Morgen kam sie wieder auf freien Fuß. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

3. Diebesduo unterwegs - ein Mann tritt zu und flüchtet, Sulzbach am Taunus, Main-Taunus-Zentrum, Mittwoch, 08.03.2023, gg. 11:35 Uhr

(jn)Im MTZ in Sulzbach sind am Mittwochvormittag zwei Ladendiebe aufgetreten, die mehrere Kleidungsstücke in einem Geschäft entwenden wollten. Als sie angesprochen wurden, setzte sich der Eine handfest zur Wehr und flüchtete. Der Zweite konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen 11:35 Uhr hatte ein Ladendetektiv das Duo in dem Bekleidungsgeschäft beobachtet, als sie mehrere Gegenstände entwendeten und damit das Geschäft verließen. Hier wurden sie von dem 62-jährigen Detektiv zwecks Personalienfeststellung angesprochen. Der unbekannte Täter trat daraufhin den Geschädigten und rannte davon. Er soll ca. 1,60 Meter groß und korpulent sowie mit einer grünen Jacke und einer braunen Cap bekleidet gewesen sein. Der Zweite, ein 29-jähriger Mann mit moldauischer Staatsangehörigkeit wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation in Eschborn verbracht. Nach Rücksprache mit der Frankfurter Staatsanwaltschaft und Zahlung einer Sicherheitsleistung wurde der 29-Jährige am Nachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt.

Hinweise zu dem zweiten Täter erbittet die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0.

4. Berauschte Verkehrsteilnehmer im Blick, Hofheim am Taunus, Diedenbergen, Schwalbach am Taunus, Mittwoch, 08.03.2023 bis Donnerstag, 09.03.2023

(jn)Gestern Abend und in der sich anschließenden Nacht fanden in Hofheim und Schwalbach Verkehrskontrollen statt, bei denen es vorrangig darum ging, von Drogen berauschte Autofahrerinnen und Autofahrer aus dem Verkehr zu ziehen. Insgesamt wurden zwischen 16:30 Uhr und 01:30 Uhr über siebzig Fahrzeuge samt derer Fahrzeuginsassen überprüft und leider auch zahlreiche Verstöße festgestellt. In der Casteller Straße in Diedenbergen, wo die Kontrollen zwischen 16:30 Uhr und 20:15 Uhr stattfanden, und im Bereich des Limestunnels auf der L 3014 bei Schwalbach, wo im Anschluss kontrolliert wurde, fielen drei Autofahrer drogenbedingt negativ auf. Bei allen dreien reagierten entsprechende Drogenvortests positiv auf THC, zudem mussten in drei weiteren Fällen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Darüber hinaus war ein Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs, bei ihm sowie einer weiteren Person bestand zudem der Verdacht, dass sie sich illegal in der Bundesrepublik aufhalten. Des Weiteren wurde ein Fahrzeug aufgrund einer Fahndungsausschreibung sichergestellt und etwa zehn Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

5. Opel bei Unfallflucht beschädigt,

Kelkheim (Taunus), Wilhelm-Dichmann-Straße, Mittwoch, 08.03.2023, 17:00 Uhr bis 17:40 Uhr

(jn)Am Mittwochabend ist in Kelkheim ein Opel bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt worden. Die Reparatur dürfte knapp 2.000 Euro kosten. Die Geschädigte hatte ihren dunkelgrünen Insignia um 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Wilhelm-Dichmann-Straße abgestellt. Als sie 40 Minuten später zurückkehrte, fand sie Schäden an einer hinteren Tür vor, die augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken eines unbekannten Fahrzeuges entstanden waren. Vom Fahrer oder der Fahrerin des Wagens fehlt indes jede Spur.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hofheim ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise, die unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegengenommen werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell