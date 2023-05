Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Waschanlage - Polizei sucht Zeugen Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend verschafften sich Unbekannte gegen 22:30 Uhr gewaltsam Zuritt in die Räumlichkeiten einer Waschanlage "Am Wulfter Turm/Sutthausener Straße". Nur wenige Sekunden nach dem Eindringen in das Gebäude ertönte die Alarmanlage. Die Täter flüchteten daraufhin mit einer geringen dreistelligen Summe Bargeld. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1

- Jogginganzug - schwarze Schuhe

Täter 2

- dunkle Hose - Daunenjacke - schwarze Schuhe (ggf. der Marke "Vans")

Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell