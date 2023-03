POL-HS: Pkw zerkratzt/ Polizei sucht Zeugen

Geilenkirchen (ots) - Eine Baustelle an der Straße Auf dem Damm war das Ziel unbekannter Täter. Diese drangen gegen 14.50 Uhr am Montag (13. März) in das Gebäude ein und trennten zahlreiche Kabel ab. Zudem beschädigten sie ein Waschbecken. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

