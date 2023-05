Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: 50-Jähriger verursacht Unfall auf "Oststraße" und flüchtet anschließend

Osnabrück (ots)

Am Samstagvormittag befuhr ein 50-jähriger Osnabrücker gegen 11:50 Uhr mit seinem silbernen Mercedes die "Oststraße" in Fahrtrichtung "Buersche Straße". Nach eigenen Angaben kam der Mann aus medizinischer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit zwei auf dem angrenzenden Seitenstreifen geparkten Autos (Opel, Toyota). Der Opel wurde durch den Zusammenstoß außerdem auf ein Fahrrad geschoben, welches an einer Straßenlaterne lehnte. Nach dem Unfall ließ der 50-Jährige seinen Mercedes zurück und entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Nach einigen Stunden meldete sich der Osnabrücker bei der Polizei und gab an, den Unfall verursacht zu haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2515.

