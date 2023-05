Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen/Gaste: 89-jähriger Radfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Hasbergen (ots)

Am Montagmorgen kam es auf der "Hauptstraße" (K306) im Hasberger Ortsteil "Gaste" zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem ein 89-jähriger Fahrradfahrer tödlich verletzt wurde. Gegen 12 Uhr war der Senior mit seinem E-Bike auf dem Radstreifen der Kreisstraße aus Osnabrück kommend in Richtung Hasbergen unterwegs. An der Einmündung zur Straße "Hasenkamp" beabsichtigte er nach links in diese abzubiegen. Noch während des Abbiegevorhabens erfasste ein nachfolgender Renault-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Hasbergen fuhr, das E-Bike des 89-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mann von seinem Fahrrad geschleudert und erlitt dabei schwerste Verletzungen. Trotz einer sofortigen medizinischer Betreuung durch Ersthelfer konnte das Leben des 89-Jährigen nicht mehr gerettet werden, er erlag noch an der Unfallstelle seine Verletzungen. Der 51-jährige Renault-Fahrer erlitt einen Schock und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallstelle ist derzeit voll gesperrt, die polizeilichen Maßnahmen dauern an. Ersten Erkenntnissen zufolge trug der Verstorbene einen Fahrradhelm. An beiden Fahrzeugen sind Sachschäden entstanden, ein Abschlepper wurde mit der Bergung des Renaults vom Typ "Kangoo" beauftragt.

