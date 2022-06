Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Elze: Am 22.06.2022, 14:15 Uhr, touchierte auf der Steintorstraße, Gronau, in der dortigen Straßenverengung ein grauer PKW einen schwarzen Toyota Yaris. Der Toyota Yaris wurde am linken Spiegel beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Stadtauswärts. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Elze unter der Tel.Nr: 05068/9303-0 in Verbindung zu setzen. (jah)

