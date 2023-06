POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 11.06.2023

Goslar (ots) - Diebstahl Am Freitagvormittag wurde einem 67-jährigen Seesener an seiner Wohnanschrift in der Hochstraße eine Aktentasche entwendet, welche er vor seiner Wohnungstür abgestellt hatte. Die Tasche konnte kurz darauf im Mehrfamilienhaus an anderer Stelle aufgefunden werden. Der Inhalt, fünf Flaschen Bier, befanden sich jedoch nicht mehr in der Tasche. ...

