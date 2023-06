Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 10.06.2023

Goslar (ots)

Liebenburg / Othfresen

- Einbruch in Werkstatt

Bislang unbekannte Täter drangen am Freitag, 09.06.2023, zwischen 02:00 Uhr und 02:45 Uhr, gewaltsam in eine Werkstatt in der Straße Blumenhagen ein.

Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entfernten sich anschließend unerkannt von der Örtlichkeit.

Der angerichtete Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Art und Höhe des Diebesgutes steht derzeit nicht fest.

Das zuständige 2. Fachkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 05321 339-0 zu melden.

Goslar

- Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 09.06.2023, zwischen 08:00 Uhr und 08:40 Uhr, wurde ein roter Toyota Yaris mit Goslarer Zulassung vermutlich beim Rangieren durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Toyota war in der Straße Lilienberg, Höhe Hausnummer 22, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt und wurde am hinteren Stoßfänger zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Goslar hat zum vorliegenden Sachverhalt die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Durchwahl 05321 339-0 zu melden.

i.A. Brych, PK

