Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Sirenen heulen am Donnerstag (Meldung 14/2022)

Bild-Infos

Download

Heiligenhaus (ots)

Am 08. September 2022, heulen in Heiligenhaus ab 11:00 Uhr die Sirenen. Zum landesweiten Probealarm werden am Donnerstag die Systeme getestet - die Bevölkerung soll aufmerksam sein.

Zum landesweiten Probealarm werden am 08. September ab 11:00 Uhr in Heiligenhaus die Sirenen zum Test heulen. Zeitgleich wird über die Warn-App "NINA" auf dem Smartphone ein Testalarm ausgelöst. Die Systeme werden getestet, jeder sollte wissen, was im Notfall zu tun ist.

Beginn um 11:00 Uhr.

Um 11 Uhr werden in Heiligenhaus und Umgebung die Sirenen heulen. Der Probealarm beginnt mit einem einminütigen Dauerton, der im Ernstfall "Entwarnung" bedeutet. Danach folgt eine fünfminütige Pause. Anschließend ist ab 11:06 Uhr ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton zu hören. Dabei handelt es sich um das eigentliche Warnsignal, das bei einem echten Notfall auf eine Gefahrenlage hinweist. Nach einer weiteren fünfminütigen Pause schließt um 11:12 Uhr ein einminütiger Entwarnungsdauerton den Probealarm ab.

Informationen und Verhaltenshinweise im Ernstfall

Im Ernstfall sollen die Bürger bei einer Auslösung der Sirenen geschlossene Räume aufsuchen, Fenster und Türen schließen und das Radio einschalten. Bei akuten Gefahren werden über Hörfunk (WDR 2 und Radio Neandertal) Informationen und Verhaltenshinweise gegeben. Die Notrufnummern 110 und 112 sind nur in Notfällen zu wählen! Nur wenn die Bürgerinnen und Bürger ausreichend informiert sind, können sie sich und anderen in Gefahrensituationen helfen. Derzeit arbeitet der Bund an einem neuen Warnmittel. Mit dem sogenannten "Cell-Broadcast", soll jeder Teilnehmer im Mobilfunknetz zukünftig eine Warnung auf sein Endgerät erhalten, unabhängig einer App.

Erneuerung des Sirenennetzes

Mittlerweile sind in Heiligenhaus diverse Sirenen durch neue elektronische Hochleistungssirenen erneuert worden, weitere werden noch folgen. Im Ernstfall warnen und informieren in Heiligenhaus jedoch zusätzlich Lautsprecherfahrzeuge betroffene Gebiete. Zusätzlich informiert die Feuerwehr Heiligenhaus im Fall der Fälle auch über ihre Social-Media-Kanäle. Am Warntag werden zudem ergänzend für die für Smartphones konzipierten Warn-Apps "Nina", "Katwarn" und "Biwapp" einen aktivierten Probealarm anzeigen. Auch im Kreis Mettmann werden bei Schadensereignissen auf diesem Weg Informationen verbreitet.

Bewusstsein und Aufmerksamkeit

Das wichtige Ziel des Warntages ist es, ein Bewusstsein in der Bevölkerung für das Thema Warnung zu schaffen. Sirenen sind unersetzbar. Denn deren Ton erregt Aufmerksamkeit und weckt die Bewohner gegebenenfalls aus dem Schlaf. Gerade nachts sind im Normalfall Fernseher und Radio ausgeschaltet und Handys können lautlos gestellt sein. Der Heulton einer Sirene ist davon unabhängig.

Weitere Informationen zum Warntag und zu den Sirenensignalen gibt es im Internet unter www.warnung.nrw.

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell