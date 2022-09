Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 07.09.2022

PI Leer/Emden (ots)

Verletzte Person - Zeugen gesucht ++ Fahrerflucht ++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person ++ Radfahrer bei Unfall leicht verletzt ++ Motorradfahrer leicht verletzt ++ Geldbörse entwendet ++ Verfolgungsfahrt

Hesel - Verletzte Person - Zeugen gesucht

Am 04.09.22 um 7.15 Uhr ist in der Kirchstraße in Hesel ein 59-jähriger Mann verletzt vor dem dortigen Lebensmittelmarkt durch Zeugen aufgefunden worden. Da die Ursache für die Verletzungen derzeit noch nicht mit Sicherheit geklärt ist, sucht die Polizei Zeugen, die sich am 04.09.22 in der Zeit von 5 bis 7.15 Uhr im Bereich der Straßen Knippelkamp und Kirchstraße aufhielten. Relevant sind Hinweise dazu, ob in diesem Zeitraum weitere Personen vor Ort waren oder ob es gegebenenfalls eine Auseinandersetzung gegeben hat. Hinweise bitte an die Polizei Hesel unter Tel. 04950-995570.

Rhauderfehn - Fahrerflucht

Am 06.09.22 ist gegen 12.40 Uhr ein weißer Audi A6 am Kotflügel vorne links beschädigt worden. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts am Hagiusring geparkt. Die verursachende Person entfernte sich vom Unfallort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Person sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Auf einem Parkplatz in der Augustenstraße in Leer ist es am 06.09.22 gegen 13.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 35-jähriger Bremer beabsichtigte, mit seinem Mercedes Vito rückwärts aus einer Parklücke herauszufahren. Dabei übersah er einen hinter ihm stehenden Renault Megane und kollidierte mit der Front des Renaults. Die Halterin des Renaults, eine 56-jährige Moormerländerin, hielt sich zu diesem Zeitpunkt zum Entladen des Fahrzeugs hinter dem Pkw auf. Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw rollte der Renault gegen die 56-jährige Frau, die dadurch leicht verletzt wurde. An beiden Pkw entstand Sachschaden von insgesamt geschätzt 500 Euro.

Ostrhauderfehn - Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Auf der B438 in Ostrhauderfehn ist es am 06.09.22 um 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 44-jährige Frau aus Rhauderfehn befuhr mit ihrem roten VW Caddy die Bundesstraße in Richtung Idafehn und beabsichtigte, nach rechts in die Kirchstraße einzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie einen 15-jährigen Fahrradfahrer aus Rhauderfehn, der die B438 auf dem Radweg in gleiche Richtung befuhr und geradeaus weiterfahren wollte. Es kam zum Zusammenprall, wodurch der Jugendliche leicht verletzt wurde. Er wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Uplengen - Motorradfahrer leicht verletzt

Ein 64-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am 06.09.22 um 19.10 Uhr in der Schützenstraße in Uplengen leicht verletzt worden. Der Mann aus Aurich befuhr die genannte Straße in Richtung Wiesmoor mit seinem schwarzen Motorrad der Marke BMW. In Höhe der Straße "Zum Höst" beabsichtigte er, einen vor ihm fahrenden Mercedes E320 mit mäßiger Geschwindigkeit, links zu überholen. Der 21-jährige Mercedesfahrer aus Uplengen wollte zeitgleich nach links in die Straße einbiegen. Dadurch kam es zur Berührung zwischen dem Pkw und dem Motorrad, in Folge dessen der 64-jährige Kradfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

Hesel - Geldbörse entwendet

Einer Frau aus Hesel ist beim Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße "Im Brink" in Hesel eine Geldbörse entwendet worden. Ersten Ermittlungen zufolge geschah die Tat gegen 15 Uhr, während sie von einem bislang unbekannten Mann abgelenkt wurde. Dieser gab vor, Hilfe bei einem Obstregal zu benötigen, um Mandarinen aus diesem Regal zu entnehmen. Die Frau ließ ihren Einkaufswagen samt Handtasche zurück und begleitete den Mann wenige Schritte, um ihm zu helfen. Nach aktuellem Kenntnisstand entwendete währenddessen eine weitere bislang unbekannte Person die Geldbörse der Frau aus der Tasche. Neben EC-Karten befand sich auch die PIN für eine der EC-Karten in dem Portemonnaie. Die Täter konnten damit einen Gelbetrag in vierstelliger Höhe von dem Konto abbuchen. Zeugen und Hinweisgeber zu möglichen Tätern werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ferner weist die Polizei darauf hin, Wertgegenstände unter keinen Umständen unbeaufsichtigt zu lassen, eng am Körper zu führen und Taschen stets zu schließen, um Geldbörse, Handy und weitere Gegenstände für andere Personen schwerer zugänglich zu machen. Außerdem ist die PIN niemals schriftlich zusammen mit der EC-Karte mitzuführen.

Leer - Verfolgungsfahrt

Am 06.09.22 um 23.30 Uhr ist die Polizei in der Heisfelder Straße in Höhe der Kreuzung LogaerWeg/Dorfstraße auf einen entgegenkommenden Motorradfahrer aufmerksam geworden, der augenscheinlich mit höherer Geschwindigkeit als den erlaubten 50 km/h fuhr. Die Streifenwagenbesatzung entschloss sich, eine Verkehrskontrolle durchzuführen und wendete mit dem Funkstreifenwagen, um dem Motorradfahrer in Richtung der Anschlussstelle Leer-Nord der A31 zu folgen. Der Fahrzeugführer missachtete jedoch die offensichtlichen Haltezeichen der Beamten und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit grob verkehrswidrig und rücksichtslos über die A31 in Richtung Moormerland fort. Dort überholte der Mann rechts auf dem Standstreifen einen Rettungswagen und einen Streifenwagen des Zolls. An der Anschlussstelle Neermoor verließ der Motorradfahrer die Autobahn.

In der Königsstraße zur Einmündung Ulbarger Weg in Moormerland konnte er um 23.33 Uhr durch eine zweite Funkstreifenwagenbesatzung gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Fahrer um einen 26-jährigen Leeraner handelte. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

