POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 06.09.2022

++Verkehrsunfallfluchten (3)++

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 05.09.2022 kam es gegen 13:48 Uhr auf dem Parallelweg zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Ein bislang nicht näher bekannter Fahrer eines blauen Pkw Opel befuhr die o.g. Straße in Richtung Moorweg und hielt sich dabei nicht an das Rechtsfahrgebot. Dabei touchierte er eine entgegenkommende 15-jährige Fahrradfahrerin, welche daraufhin mit ihrem Fahrrad stürzte. Der Fahrer des blauen Opel entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die leicht verletzte junge Frau zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, die Polizei in Leer zu kontaktieren.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 05.09.2022 meldet ein Verkehrsteilnehmer gegen 09:50 Uhr bei der Polizei in Emden, dass er an dem Morgen gegen 05:20 Uhr mit seinem weißen Pkw VW Caddy einen anderen Pkw auf einem Parkplatz an der Niedersachsenstraße beim Ausparken gestreift und beschädigt hatte. Nachdem Vorfall hatte er den Parkplatz zuerst verlassen und sich die Angaben des beschädigten Fahrzeuges nicht gemerkt. Die Polizei in Emden sucht nun den Halter des beschädigten Fahrzeuges, welches zur o.g. Uhrzeit auf dem VW-Parkplatz an der Niedersachsenstraße 1 in Reihe 1 geparkt war und bittet diesen, die Dienststelle zu kontaktieren. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmal daraufhin, dass es Pflicht ist, nach der Verursachung eines Schadens umgehend mit der geschädigten Partei Kontakt aufzunehmen. Sollte, wie hier, der Unfallgegner nicht greifbar sein, muss umgehend die Polizei hinzugezogen werden.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 05.09.2022 kam es in der Zeit von 19:30 Uhr bis 19.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Nüttermoorer Straße zu einem Unfall mit anschließender Flucht des Verursachers. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr aus nicht bekannten Gründen mit seinem Pkw gegen das Heck eines Pkw Mercedes in schwarz, welcher in Höhe eines dortigen Bekleidungsgeschäftes geparkt war. Dabei wurde der Mercedes erheblich beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

