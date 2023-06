Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 11.06.23

Goslar (ots)

Diebstahl

Am Freitagvormittag wurde einem 67-jährigen Seesener an seiner Wohnanschrift in der Hochstraße eine Aktentasche entwendet, welche er vor seiner Wohnungstür abgestellt hatte. Die Tasche konnte kurz darauf im Mehrfamilienhaus an anderer Stelle aufgefunden werden. Der Inhalt, fünf Flaschen Bier, befanden sich jedoch nicht mehr in der Tasche. Der Geschädigte erstattete Strafanzeige gegen Unbekannt.

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Am frühen Samstagmorgen wurde bei einer Personenkontrolle festgestellt, dass der 33-jährige Sarstedter offensichtlich Betäubungsmittel konsumiert hatte. Der Mann gab an, zuvor Kokain gekauft und dann konsumiert zu haben. Da der Besitz von Drogen strafbar ist, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Unterschlagung

In einem Bekleidungsgeschäft in der Jacobsonstraße kam es am Samstag, gegen 11.45 Uhr, zur Unterschlagung einer Geldbörse. Eine 51-jährige Bad Gandersheimerin hatte die Geldbörse in der Warenauslage abgelegt und dort vergessen. Etwa 10 Minuten später befand sich die Geldbörse nicht mehr am Ablageort. Eine bislang unbekannte Person hatte die Geldbörse offensichtlich gefunden und an sich genommen. Der Schaden wurde auf etwa 70 Euro beziffert.

i.A. Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell