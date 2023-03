Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Hochwertige Uhr bei Überfall entwendet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Zwei Unbekannte überfielen am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr einen 51-jährigen Mann im Quadrat Q3 und entwendeten dessen Armbanduhr. Der Mann war alleine unterwegs, als er zwei andere Männer bemerkte, welche ihm folgten. Kurz darauf schlug einer der Täter dem Mann in den Nacken, wodurch der 51-Jährige zu Boden fiel. Der Täter entwendete schließlich die Uhr im Wert von rund 15.000 Euro und flüchtete im Anschluss in Richtung Neckarpromenade. Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Kurze schwarze Haare, etwa Mitte zwanzig, dunkel gekleidet. Inwiefern der zweite Verfolger an der Tat beteiligt war, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweisetelefon zu melden.

