Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Katzen aus Hardt- und Schönbühlhof gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag 20.10.2022 und Montag 24.10.2022 entwendeten unbekannte Täter acht bis zehn Katzen von einem landwirtschaftlichen Anwesen im Weiler Hardt- und Schönbühlhof. Es handelt sich dabei um drei im Juni 2022 geborene Jungtiere sowie weitere Kater und Katzen im Alter von bis zu fünf Jahren. Die Tiere der Rasse "Europäisch Kurzhaar" leben frei auf dem landwirtschaftlichen Hof in einer Scheune und sind weder tätowiert noch gechippt, jedoch gut versorgt und Menschen gegenüber sehr zutraulich. Zunächst wurde das Fehlen der drei Jungtiere bemerkt, die anderen Tiere verschwanden dann in den folgenden Tagen. Rund eine Woche zuvor war der Besitzer der Katzen von einer unbekannten Frau auf die Tiere angesprochen worden. In der Folge konnte aus der Ferne ein brauner Kleinwagen in der Nähe des Hofgeländes beobachtet werden. Ob die Frau oder das Fahrzeug mit den Diebstählen der Katzen in Zusammenhang steht, konnte bislang nicht geklärt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Schwieberdingen unter Tel. 07150 383753-0 entgegen.

