Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: versuchter Wohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711 839902-0, sucht Zeugen, denen zwischen Mittwoch 21.00 Uhr und Donnerstag 01.00 Uhr in der Liegnitzer Straße in Korntal etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Ein noch unbekannter Täter kletterte zunächst auf den im Hochparterre gelegene Balkon einer Wohnung. Anschließend schlug er die Scheibe der Balkontür ein. Mutmaßlich gelang es dem Einbrecher nicht, anschließend die Tür zu öffnen, so dass er nicht in das Innere der Wohnung gelangte und sich hierauf wieder davon machte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell