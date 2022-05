Polizei Mettmann

POL-ME: Explosionsgeräusche schreckten Anwohnerinnen und Anwohner auf - Polizei ermittelt - Haan-Gruiten - 2205050

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am späten Donnerstagabend (5. Mai 2022) ist es in einer ehemaligen Steinbruchgrube in Haan-Gruiten zu mehreren lauten Explosionen gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen.

Folgendes war nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse geschehen:

Im Zeitraum zwischen 22:15 Uhr und 22:30 Uhr meldeten sich gleich mehrere Anwohnerinnen und Anwohner aus Haan-Gruiten telefonisch bei der Polizei, weil sie laute Knallgeräusche mutmaßlicher Explosionen aus einem Waldgebiet rund um das Gelände des ehemaligen Steinbruchs "Grube 7" gehört hatten. Auch in den sozialen Netzwerken hatten mehrere Anwohnerinnen und Anwohner von entsprechenden Geräuschen und Wahrnehmungen berichtet.

Die Polizei ging der Sache daraufhin nach und stellte vor Ort in der "Grube 7" diverse Reste offenbar selbst gebastelter sowie anschließend gezündeter Sprengsätze (Dosen mit Klebeband) sicher. Da die Polizeibeamten vor Ort auch einen nicht gezündeten Sprengsatz fanden, forderten sie Verstärkung in Form eines Sprengstoffspezialisten des Landeskriminalamtes NRW an. Dieser stellte den fehlgezündeten Sprengsatz sicher. Welchen Wirkungsgrad die gefundenen und sichergestellten Sprengsätze hatten, ist bislang noch nicht geklärt.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen ergaben sich bislang auch noch weder Hinweise auf die Verursacher der Sprengungen noch auf mögliche Hintergründe. Die Polizei hat daher von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion eingeleitet und wird im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens nun den sichergestellten Sprengkörper eingehend untersuchen und hierbei auch feststellen, welche Art von Sprengstoff genutzt wurde. Wann die Ergebnisse der Untersuchung vorliegen, kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht gesagt werden.

Die Polizei fragt:

Wer kann Angaben zu dem Vorfall Angaben machen oder weiß unter Umständen sogar, wer die Explosionen herbeigeführt hat? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan jederzeit unter der Rufnummer 02129 9328-6480 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell