Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Strafanzeigen nach Fußballbegegnung 1. FC Magdeburg - DSC Armenia Bielefeld

Magdeburg (ots)

Im Rahmen der Spielbegegnung des 1. FC Magdeburg - DSC Armenia Bielefeld am Sonntag, den 28.05.2023 reiste gegen 13:25 Uhr ein 24-jähriger Fußballsympathisant Bielefelds zusammen mit weiteren Fans in einem Regionalexpress von Magdeburg Hauptbahnhof in Richtung Mag-deburg Herrenkrug. Die kurze Fahrzeit der Bahn nutzte der Deutsche und zerschlug die Abdeckung einer Deckenlampe in jenem Zug. Dies wurde durch begleitende Einsatzkräfte beobachtet. Noch vor Spielbeginn wurden die Personalien des jungen Mannes festgestellt. Er erhält eine entsprechende Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Nach dem Spiel machte ein 16-jähriger Gästefan sich gegen 19:00 Uhr gegenüber Einsatzkräften am Hauptbahnhof Magdeburg bemerkbar. Nach ersten Erkenntnissen drohte ihm kurz zuvor ein 36-Jähriger mit Gewalt und forderte die Herausgabe seines Fanschals. Der junge Deutsche ver-neinte die Forderung. Unvermittelt schlug der Unruhestifter, welcher eine Sporthose mit dem Vereinslogo des 1. FC Madeburgs trug, dem Jüngeren mit der Faust ins Gesicht und versuchte mit der anderen freien Hand dessen Schal zu entwenden, was ihm misslang. Bundespolizisten stellten die Personalien des Tatverdächtigen fest. Der Deutsche erhält Strafanzeigen wegen Körperverletzung und versuchtem Raub. Die Erziehungsberechtigten des 16-Jährigen wurden kontaktiert und stimmten der Weiterreise ihres Sohnes zu.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell