Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Fahren ohne Fahrausweis führt zu verletzten Beamten und mehreren Strafanzeigen

Stendal (ots)

Am Freitag, den 26. Mai 2023 wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Stendal in den Morgenstunden durch die Notfallleiststelle der Bahn über einen Reisenden in einem Intercityexpress, welcher von Hannover in Richtung Berlin eingesetzt war, informiert. Nach Ankunft des Zuges am besagten Bahnhof, auf Gleis 2, um 06:52 Uhr verwies der betreffen-de Zugbegleiter die eingesetzte Streife der Bundespolizei auf den Mann. Dieser schlief und musste durch die Bundespolizisten geweckt werden. Er führte keinen Fahrausweis bei sich und musste den Zug verlassen. Ihm wurde mitgeteilt, dass er für die notwendige Identitätsfeststellung mit zur Dienststelle kommen soll. Auf dem Weg dorthin, blieb der 17-Jährige aus Gambia plötzlich stehen und begann zu diskutieren. Er weigerte sich mitzukommen. Die Bundespolizisten mussten einfache körperliche Gewalt anwenden. Hierbei kam es zu einem Handgemenge. Der junge Mann schlug einem 59-jährigen Bundespolizisten ins Gesicht und verletzte ihn. Zudem sperrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und stemmte sich gegen die Laufrichtung. Nach mehrmaligen Aufforderungen der Bundespolizisten, sich zu beruhigen, kam er diesen nach. Im Bundespolizeirevier angekommen, konnte die Identität des Tatverdächtigen zweifelsfrei festgestellt werden. Die Überprüfung seiner Personalien in den Fahndungssystemen der Polizei ergab, dass er nicht zum ersten Mal ohne Fahrschein im Zug angetroffen wurde und sich auch in der Vergangenheit gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt hatte. Dies bringt ihm auch im aktuellen Fall Strafanzeigen wegen der begangenen Leistungserschleichungen sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein. Der verletzte Beamte musste seinen Dienst abbrechen und begab sich zu einem Arzt.

