Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Auf frischer Tat ertappt: Bundespolizei stoppt Fahrraddieb

Halle / Saale (ots)

Am Donnerstag, den 25. Mai 2023 wurde eine Streife der Bundespolizei gegen 11:55 Uhr am Hauptbahnhof Halle auf eine männliche Person aufmerksam, welche sich an einem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte. Der 39-Jährige versuchte mit einer Zange das Fahrradschloss zu durchtrennen. Die Streife begab sich umgehend in Richtung des Mannes und forderte diesen auf, sein Handeln zu unterlassen. Für die Einsatzkräfte stand der Straftatverdacht des besonders schweren Diebstahls im Raum. Er gab zunächst an, dass ihm das Fahrrad gehöre, er jedoch den Schlüssel verloren hat. Mit dieser Aussage ließen sich die Beamten vor Ort aber nicht abfertigen. Zudem verwickelte er sich in Widersprüche. Des Weiteren konnte er für das augenscheinlich sehr hochwertige Rad keinen Kaufbeleg nachweisen. Bei der Feststellung seiner Personalien und Überprüfung dieser im polizeilichen Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Halle den aktuellen Aufenthaltsort des Mannes wegen Körperverletzung ersucht. Eine Nachschau in seinen mitgeführten Sachen brachte neben dem verwendeten Werkzeug mehrere szenetypische Cliptüten mit vermutlich Marihuana zum Vorschein. Jene Gegenstände, als auch das Fahrrad wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Er erhält Strafanzeigen wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der ausschreibenden Behörde wurde der aktuelle Aufenthaltsort des aus Syrien stammenden Mannes entsprechend mitgeteilt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell