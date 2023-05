Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mann mit bestehendem Untersuchungshaftbefehl schlägt Reisenden und verletzt Bundespolizisten

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 22. Mai 2023 wurden Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg gegen 21:15 Uhr auf eine lautstarke, verbale und aggressive Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen aufmerksam und begaben sich umgehend in Richtung der jungen Männer. Die Bundespolizisten versuchten die Personen zu trennen. Unvermittelt schlug der 32-jährige Unruhestifter auf einen der anderen beiden Männer ein. Zudem führte der Tatverdächtige einen Husky-Schäferhund-Mischling mit sich, der sich aufgrund der angespannten Situation seines Herrchens dieser anpasste. Er ging die Bundespolizisten an und biss einen Beamten in den Arm. Sofort befreite dieser seinen Arm aus dem Biss des Hundes und verhinderte so womöglich schlimmere Verletzungen. Der Verdächtige musste gefesselt und für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit in die Diensträume der Bundespolizei am Hauptbahnhof gebracht werden. Bei der Überprüfung seiner Personalien in dem Fahndungsbestand der Polizei wurde bekannt, dass das Amtsgericht Celle im April dieses Jahres einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 32-Jährigen erlassen hat. Da er unbekannten Aufenthaltes war und sich somit dem Strafverfahren entzog: Hierbei geht es um Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Diebstähle. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 2,66 Promille. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Gesuchte in das Zentrale Polizeigewahrsam Magdeburg und sein vierbeiniger Gefährte in ein Tierheim gebracht. Bis zur Vorführung und Entscheidung durch den zuständigen Richter wird er dort verbleiben. Der deutsche Staatsangehörige erhält zudem unter anderem Strafanzeigen wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Die eingesetzten Beamte wurden leicht verletzt und sind weiter dienstfähig.

