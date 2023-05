Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Entschärfer der Bundespolizei am Hauptbahnhof im Einsatz

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 21. Mai 2023 informierte die 3-S-Zentrale die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 19 Uhr über ein herrenloses Gepäckstück am Bahnsteig 5 des Hauptbahnhofes Magdeburg. Hierbei handelte es sich um eine große verschlossene und nicht einsehbare Sporttasche. Sofort alarmierte Einsatzkräfte nahmen sich den Sachverhalt an. Mehrfache Lautsprecherdurchsagen und Befragungen nach dem Eigentümer im näheren Umfeld blieben erfolglos. Demnach wurden die Bahnsteige 3 bis 5 ab- sowie die dazugehörigen Gleise gegen 19:30 für den Zugverkehr gesperrt und der Entschärfungsdienst der Bundespolizei aus Leipzig angefordert. Nach allen erforderlichen Maßnahmen der Spezialkräfte konnte die Sporttasche als ungefährlich eingestuft und geöffnet werden. Darin befanden sich Kleidungsstücke, jedoch keine Hinweise auf einen möglichen Eigentümer. Die Tasche wurde daher dem Fundbüro am Hauptbahnhof Magdeburg übergeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die veranlassten Gleissperrungen gegen 22:00 Uhr wieder aufgehoben. Hierdurch erhielten acht Züge insgesamt 90 Minuten Verspätung. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, weist die Bundespolizei noch einmal eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck!! Behalten Sie dieses ständig im Blick, führen Sie es bei sich und achten Sie ganz besonders darauf. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es sonst, wie im aktuellen Fall erneut beschrieben, zu einem Polizeieinsatz und bei Ermittlung des Eigentümers zu einer finanziellen Regressnahme des Verursachers kommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell