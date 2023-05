Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Fahrraddiebstahl im Intercity

Hauptbahnhof Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 21. Mai 2023 wurde einem 30-Jährigen Reisenden auf der Strecke von Hannover nach Leipzig sein hochwertiges E-Bike der Marke BMW entwendet. Es ist davon auszugehen, dass der oder die Unbekannte das nicht angeschlossene Fahrrad beim Halt auf Gleis 8 am Magdeburger Hauptbahnhof vom Abstellplatz in Wagen drei widerrechtlich entfernte. Das Fahrrad hat einen geschätzten Zeitwert von circa 1500 Euro. Die hinzugerufene Streife hat die Anzeige des Deutschen aufgenommen und eine sofortige Fahndungsausschreibung beantragt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg sucht nach Zeugen, die hierzu etwas beobachtet haben: Wer hat im Zeitraum am 21. Mai 2023, zwischen 21:55 und 22:15 Uhr Personen mit dem auf dem Foto abgebildeten Fahrrad gesehen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei -Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

