Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Baucontainer aufgebrochen

Kevelaer-Wetten (ots)

Zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, haben unbekannte Täter die Schlösser an zwei Baucontainern auf dem Gelände einer Baustelle an der Straße Velder Dyck geknackt. Sie entwendeten unter anderem drei Stemmhämmer, eine Kabeltrommel und verschiede Werkzeuge. Zeugenhinweise in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

