Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Autofahrer mit Laserpointer geblendet +++ Einbrecher zugange +++ Autoaufbrecher unterwegs +++ Baumaschinen aus Bagger gestohlen

Wiesbaden (ots)

1. Autofahrer mit Laserpointer geblendet, Wiesbaden-Auringen, Bremthaler Weg, 03.01.2023, 20.00 Uhr,

(pl)In Auringen wurde am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr ein Autofahrer während der Fahrt auf dem Bremthaler Weg mit einem Laserpointer geblendet. Der 55-jährige Toyota-Fahrer war gegen 20.00 Uhr in Richtung Sportplatz unterwegs, als er geblendet wurde. Der Autofahrer wendete daraufhin, um die verantwortliche Person ausfindig zu machen und wurde auf dem Rückweg erneut geblendet. Im Anschluss klagte der Geschädigte über Probleme mit den Augen. Der Täter wurde als ca. 40 Jahre alt, ca. 1,70-1,75 Meter groß mit einem Bart beschrieben und soll eine schwarze Brille, eine dunkle Mütze, eine hellgrüne Steppjacke, eine dunkle Jogginghose sowie helle Turnschuhe getragen haben. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen wegen der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

2. Einbrecher zugange,

Wiesbaden, Festgestellt: 03.01.2023,

(pl)Im Verlauf des Dienstags wurden der Wiesbadener Polizei mehrere Einbrüche gemeldet. Abgesehen hatten es die Täter auf drei Wohnungen und ein Einfamilienhaus. Im Cheruskerweg öffneten die Täter zwischen Freitag, dem 02.12.2022, und Dienstag, dem 03.01.2023, gewaltsam das Fenster einer Wohnung. Nachdem sie die Räumlichkeiten durchsucht hatten, ergriffen die Einbrecher jedoch offensichtlich ohne Beute wieder die Flucht. Ebenfalls durch ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich Unbekannte zwischen Donnerstag, dem 22.12.2022, und Dienstag, dem 03.01.2023, Zutritt zu einer Wohnung in der Edisonstraße und erbeuteten unter anderem eine Münzsammlung, ein Smartphone sowie diverse Schmuckstücke. Beim Einbruch in eine Wohnung in der Dotzheimer Straße hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen. In diesem Fall schlugen die Einbrecher am Dienstag, den 03.01.2023, zwischen 16.30 Uhr und 19.30 Uhr zu. Am selben Abend wurden drei Personen in Breckenheim beim versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus ertappt und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Das Trio hatte sich gegen 18.50 Uhr an der Terrassentür des Hauses in der Straße "Auf der Ahl" zu schaffen gemacht, als sie von einem Nachbarn erwischt wurden und daraufhin die Flucht antraten. Die gescheiterten Einbrecher sollen männlich, ca. 1,75 Meter groß, dunkel gekleidet und schlank gewesen sein. Hinweise zu den Fällen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Autoaufbrecher unterwegs - Fahrzeugteile ausgebaut und gestohlen, Wiesbaden-Klarenthal, Werner-Hilpert-Straße, Carl-von-Ossietzky-Straße, 02.01.2023, 16.00 Uhr bis 03.01.2023, 18.45 Uhr,

(pl)In Klarenthal haben Autoaufbrecher zwischen Montagabend und Dienstagabend ihr Unwesen getrieben, die es bei mindestens zwei geparkten Fahrzeugen auf Fahrzeugteile abgesehen hatten. Die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in die Innenräume der beiden betroffenen Autos ein. Während sie dann aus einem Wagen das festinstallierte Navigationsgerät und den Tacho ausbauten, ließen sie aus dem anderen Fahrzeug das Lenkrad mitgehen. Die beiden BMW waren im Bereich Werner-Hilpert-Straße und Carl-von-Ossietzky-Straße abgestellt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Baumaschinen aus Bagger gestohlen,

Wiesbaden, Marktplatz, 16.12.2022 bis 03.01.2023,

(pl)Aus einem auf dem Wiesbadener Marktplatz abgestellten Baustellenbagger wurden zwischen Freitag, dem 16.12.2022, und Dienstag, dem 03.01.2023, Baumaschinen gestohlen. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe des Baggers ein und entwendeten aus diesem zwei Bohrmaschinen sowie einen Winkelschleifer. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Zurückgelassene Wertsachen im Visier von Autoaufbrechern, Wiesbaden, Georg-August-Straße, 02.01.2023, 16.00 Uhr bis 03.01.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag musste eine Autofahrerin in Wiesbaden leider die Erfahrung machen, dass Wertsachen besser nicht im geparkten Auto zurückgelassen werden sollten. Die Geschädigte hatte ihren Pkw am Montag gegen 16.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule in der Georg-August-Straße abgestellt und mehrere Tüten mit Kleidung sowie weiteren Wertgegenständen im Wagen belassen. Als sie dann am nächsten Tag gegen 12.00 Uhr zu ihrem Wagen zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Autoaufbrecher die Hecksscheibe ihres Pkw eingeschlagen und die im Fahrzeug liegenden Sachen entwendet hatten. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell