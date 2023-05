Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Polizeieinsatz aufgrund eines mit schwarzem Panzerband zuklebten Schuhkartons

Halle/Saale (ots)

Eine zunächst nicht auszuschließende Gefährdungslage führte am Don-nerstag, den 18. Mai 2023, gegen 02:00 Uhr früh im Hauptbahnhof Hal-le/Saale zu einem Polizeieinsatz mit einem ungewöhnlichen Ende: Eine Streife der Bundespolizei bemerkte in der Bahnhofshalle, direkt neben dem Fahrstuhl, eine abgestellte, große Einkaufstasche. Ein augenscheinlicher Besitzer dazu fehlte. In der Tasche befand sich ein dunkler Schuhkarton, welcher komplett mit schwarzem Panzerband zugeklebt war. Durch eine kleine Lücke im Karton erkannten die Einsatzkräfte einen länglichen Gegenstand, welcher jedoch nicht näher identifiziert werden konnte. Daraufhin wurde die Haupthalle geräumt. Während dieser polizeilichen Maßnahme kam ein 28-jähriger Vietnamese auf die Bundespolizisten zu und gab an, dass es sich bei der Tasche und dessen Inhalt um sein Eigentum handelt. Er entfernte das Panzerband und öffnete den Karton. Darin befanden sich mehrere große Bambusstücke. Der Mann gab an, dass er sich in einer Ausbildung zum Koch befindet und hierfür den Bambus benötigt. Die Bundespolizisten belehrten den Lehrling über die Konsequenzen seines Handelns und eröffneten einen Kostenvorgang. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, appelliert die Bundespolizei erneut an alle Fahrgäste, das eigene Gepäck ständig bei sich zu führen. Neben einem möglichen Diebstahl kann es sonst, wie in diesem Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell